Во Львове ликвидировали сеть наркомагазинов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Что известно о деятельности U420 во Львове?
По данным полиции, в целом по городу действовало 12 таких магазинов.
Спасибо всем неравнодушным, журналистам, общественным организациям, ветеранам, депутатам – всем, кто держал руку на пульсе и не молчал,
– говорится в сообщении городского головы.
- Как пишет Zaxid.net, сеть магазинов U420, которая быстро распространяется в Украине, продавала опасные психотропные вещества под видом "сувениров". Это выяснили журналисты Bihus.Info после лабораторных проверок.
- Бренд появился в 2025 году в Киеве и вырос до примерно 30 точек в крупных городах.
- Основная аудитория – молодежь и подростки. Магазины позиционируют себя как такие, продающие продукцию из легального каннабиса, но фактически предлагают гашиш и джоинты как "сувениры".
- Экспертиза показала, что в этих товарах есть синтетические каннабиноиды – запрещенные и опасные вещества, которые могут вызвать отравление или даже остановку сердца.
- Популярность сети частично обеспечила реклама в соцсетях с участием известных людей. Среди них актер Тарас Цимбалюк, а также инфлюенсеры Анна Алхим, Оля Рыбай, Юлия Шелудько и Эстер Рогова.
- После скандала некоторые из них заявили, что не знали о возможной опасности продукции и доверяли предоставленным документам о "легальности".
- Ранее во Львове уже разоблачали похожие магазины, которые продавали наркотики под видом сладостей – вероятно, это также могла быть эта же сеть.