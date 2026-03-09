Об инциденте сообщила Львовская областная прокуратура.

Чем занимались злоумышленники?

Правоохранители рассказали, что 28-летний мужчина вместе с 32-летней сожительницей организовали схему сбыта кокаина: они покупали наркотик крупными партиями и фасовали в арендованной квартире в центре города.

После этого злоумышленники находили клиентов и "отправляли" товар по почте или на такси по Львову.

Мужчину задержали в центре Львова в порядке статьи 208 УПК Украины при попытке отправить "заказ". В ходе осмотра у него было изъято 4 свертка с готовым к отправке кокаином. Для маскировки зип-пакет с наркотиком был скрыт в книге о Лесе Украинке,

– сообщили в прокуратуре.

Во время обысков у злоумышленников изъяли 122 пофасованных зип-пакета с кокаином весом около 200 граммов, 53 зип-пакета с, вероятно, экстази весом примерно 100 граммов и другие доказательства противоправной деятельности.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около 2 миллионов гривен.

Злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото: Львовская областная прокуратура

Правоохранители уже сообщили сожителям о подозрении по статье о незаконном производстве, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

