Шведско-украинский проект приглашает общины к сотрудничеству

В Украине стартовала новая международная инициатива по поддержке развития местных общин под названием "WOW громади" (Work on wonders – работай над чудесами).

10 украинских общин получат экспертную помощь в разработке стратегий развития, более 200 смогут принять участие в резиденциях идей – интенсивных практических тренингах, а Украинский католический университет (УКУ) разработает сертифицированную обучающую программу для представителей органов местного самоуправления. Инициативу поддерживает правительство Швеции в рамках шведско-украинского проекта "Поддержка децентрализации в Украине".

На первом этапе украинские общины приглашают принять участие в конкурсе на разработку эффективных стратегий развития. Подаваться на конкурс могут как те общины, которые впервые разрабатывают стратегические документы, так и те, которые нуждаются в их обновлении или же разработке отраслевых стратегий. Избранные общины получат поддержку украинских и шведских экспертов по стратегическому развитию по интегрированному подходу. Он сочетает опыт Львова и модель стратегирования SymbioCity Шведской ассоциации местных властей и регионов SALAR. К конкурсу приглашают общины до 100 тысяч жителей. Срок подачи заявок – до 4 марта 2022 года. Более подробную информацию и ссылку на заявку можно получить на сайте организаторов.

Сначала конкурсная комиссия выберет 15 общин, которые войдут в шорт-лист. Их пригласят во Львов на Форум местного самоуправления 31 марта – 1 апреля 2022 года. На финальном этапе определят 10 победителей, которые смогут лучше показать свою мотивацию и способность не только написать собственную стратегию, но и реализовать ее на практике. Осенью избранные общины получат возможность представить свои стратегии и конкретные проекты на инвестиционном форуме, в котором примут участие международные финансовые институты и доноры.