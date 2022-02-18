10 українських громад отримають експертну допомогу в розробці стратегій розвитку, понад 200 зможуть взяти участь у резиденціях ідей – інтенсивних практичних тренінгах, а Український католицький університет (УКУ) розробить сертифіковану навчальну програму для представників органів місцевого самоврядування. Ініціативу підтримує уряд Швеції у рамках шведсько-українського проєкту "Підтримка децентралізації в Україні".

На першому етапі українські громади запрошують взяти участь у конкурсі на розробку ефективних стратегій розвитку. Подаватись на конкурс можуть як ті громади, які вперше розробляють стратегічні документи, так і ті, що потребують їх оновлення або ж розробки галузевих стратегій. Обрані громади отримають підтримку українських та шведських експертів зі стратегічного розвитку за інтегрованим підходом. Він поєднує досвід Львова і модель стратегування SymbioCity Шведської асоціації місцевих влад та регіонів SALAR. До конкурсу запрошують громади до 100 тисяч мешканців. Термін подачі заявок – до 4 березня 2022 року. Більш детальну інформацію та посилання на заявку можна отримати на сайті організаторів.

Спочатку конкурсна комісія обере 15 громад, які увійдуть у шорт-лист. Їх запросять до Львова на Форум місцевого самоврядування 31 березня – 1 квітня 2022 року. На фінальному етапі визначать 10 переможців, які зможуть якнайкраще показати свою мотивацію і спроможність не лише написати власну стратегію, але й реалізувати її на практиці. Восени обрані громади отримають нагоду представити свої стратегії і конкретні проєкти на інвестиційному форумі, в якому візьмуть участь міжнародні фінансові інституції та донори.

"WOW громади" впроваджується Інститутом міста (Львів) та Українським католицьким університетом за підтримки уряду Швеції в рамках шведсько-українського проєкту "Підтримка децентралізації в Україні".