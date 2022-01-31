Сильный ветер и гололедица: во Львовской области ухудшится погода

На территории Львова и области 31 января будет оранжевый уровень опасности. Ожидают сильные порывы ветра, метели и гололедицы на автодорогах.

Во Львовском гидрометцентре отметили, что днем, 31 января, будет облачно с прояснениями, а ночью следует ждать снег. Температура в течение суток будет колебаться от 1 – 6° мороза до 2° тепла.

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В горах возможен сход лавин там также объявили об оранжевом уровне опасности.

Как можно избежать опасности

Во Львовском городском совете призвали быть осмотрительными из-за ухудшения погодных условий. Советуют не ходить под раскидистыми деревьями и рекламными щитами. Также следует избегать линий электропередач и антенн, поскольку их могут повредить порывы ветра.

Кроме этого, водителей просят ездить умеренно и соблюдать дистанцию из-за скользкой дороги. Пешеходам необходимо одевать обувь с нескользящими подошвами.



Что делать водителям в гололедицу / Инфографика 24 канала

Какой будет погода в ближайшие дни

Во львовской мэрии просят в случае возникновения непредвиденных ситуаций сообщать на "Горячую линию города" – 1580.

Львовский гидрометцентр сообщил, что 1 февраля во Львовской области будет облачно с прояснениями. На дорогах останется гололедица. Температура будет колебаться от 0 – 5 ° мороза днем до 2 – 7 ° ночью.

Облачная погода будет и 2 февраля. Будет падать небольшой снег, а на дорогах будет гололедица. Температура ночью будет падать до 2 – 7° мороза, а днем поднимется до 2° тепла.



Советы пешеходам во время гололеда / Инфографика 24 канала