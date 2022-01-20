Синоптики предупредили о зимней грозе во Львовской области

Гидрометцентр предупредил, что во Львове 20 января следует ждать опасных погодных условий. Также непогода будет на территории области.

Грозы во Львовской области начались примерно в 19:00. Они продлятся до конца суток.

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Зимние грозы во Львовской области не впервые

Снежную грозу над Львовом заметили 17 января. Последний раз такое явление в городе наблюдали примерно 100 лет назад – в 1925 и 1927 годах. Очевидцы обнародовали видео, на котором сняли грозу. Там видно, что с неба падает снег, но впоследствии возникает шум, похожий на гром.

Ранее, 14 января, во Львове внезапно возникла непогода. Горожан удивили зимние гром и молнии.

Непогода во Львове: смотрите видео

Погода во Львове 21 января

В течение 21 января во Львове температура воздуха будет колебаться от -3°C до -5°C. Днем будет пасмурно, а ночью будет падать снег.

Львовский Гидрометцентр предостерег , что 21 января в Карпатах следует ожидать снеголавинную опасность.

Полный текст публикации Львовского гидрометцентра

По территории Львовской области:

В ближайшие два часа с сохранением до конца суток 20 января местами грозы.

По городу Львову:

В ближайшие два часа с сохранением до конца суток 20 января гроза.