Грозы во Львовской области начались примерно в 19:00. Они продлятся до конца суток.
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Зимние грозы во Львовской области не впервые
Снежную грозу над Львовом заметили 17 января. Последний раз такое явление в городе наблюдали примерно 100 лет назад – в 1925 и 1927 годах. Очевидцы обнародовали видео, на котором сняли грозу. Там видно, что с неба падает снег, но впоследствии возникает шум, похожий на гром.
Ранее, 14 января, во Львове внезапно возникла непогода. Горожан удивили зимние гром и молнии.
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Погода во Львове 21 января
В течение 21 января во Львове температура воздуха будет колебаться от -3°C до -5°C. Днем будет пасмурно, а ночью будет падать снег.
Полный текст публикации Львовского гидрометцентра
По территории Львовской области:
В ближайшие два часа с сохранением до конца суток 20 января местами грозы.
По городу Львову:
В ближайшие два часа с сохранением до конца суток 20 января гроза.