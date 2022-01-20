Синоптики прогнозируют небольшой мороз в большинстве регионов. Однако ситуацию будет осложнять мощный ветер.

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Прогноз погоды в регионах

Температура воздуха днем почти по всей стране будет колебаться от -2 до +1 градуса. Теплее будет в восточных и южных областях – 0...+3 градуса.

Осадки в виде снега ожидают везде, кроме Одесской, Николаевской и Херсонской областей. В Крыму будет падать мокрый снег. На дорогах будет гололедица.

Кроме того, 21 января будет дуть сильный юго-западный ветер, который будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве столбики термометров будут достигать 0...-2 градусов, будет снежить. Жителям столицы избежать порывистого ветра также не удастся.

По словам синоптика Наталки Диденко, со следующей недели в большинстве областей Украины морозы усилятся.

Погода в городах Украины 21 января

Ужгород – 0...-2

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – 0...-2

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +1...+3

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0...-2

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2



Прогноз погоды на 21 января / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание – из-за ухудшения погоды возросло количество ДТП: смотрите видео