Синоптики прогнозують невеликий мороз у більшості регіонів. Однак ситуацію ускладнюватиме потужний вітер.

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Прогноз погоди в регіонах

Температура повітря вдень майже по всій країні коливатиметься від -2 до +1 градуса. Тепліше буде у східних і південних областях – 0...+3 градуси.

Опади у вигляді снігу очікують скрізь, окрім Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. У Криму падатиме мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця.

Крім того, 21 січня дутиме сильний південно-західний вітер, який розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві стовпчики термометрів сягатимуть 0...-2 градусів, сніжитиме. Жителям столиці уникнути рвучкого вітру також не вдасться.

За словами синоптикині Наталки Діденко, з наступного тижня у більшості областей України морози посиляться.

Погода в містах України 21 січня

Ужгород – 0...-2

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – 0...-2

Чернівці – 0...-2

Хмельницький – 0...-2

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +1...+3

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +1...+3

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – 0...-2

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – -1...+1

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 21 січня / Карта Укргідрометцентру

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