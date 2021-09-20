Ситуация однозначно изменится, – Садовый о возможных ограничениях из-за коронавируса

Сейчас в Украине с каждым днем растет количество больных коронавирусом. Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал вероятные ограничения, которые может ввести правительство.

По состоянию на утро 20 сентября во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи находятся 306 больных коронавирусом. Поэтому мэрия отмечает, чтобы горожане носили маски в общественных местах и активно вакцинировались.

К теме Полный переход Украины в желтую зону: когда это может произойти

Львовян призывают соблюдать противоэпидемические меры

По словам Садового, ситуация с коронавирусом однозначно изменится. В больнице скорой помощи сейчас находятся 306 больных COVID-19. 19 сентября в медучреждения попали 35 человек, а выписали только 5.

То есть, имеем за сутки +30 человек. Такая динамика есть каждый день. Поэтому маска должна быть обязательной, если вы в публичном месте или заходите в общественный транспорт. Массовые встречи надо отменять, потому что это – угроза жизни,

– заметил городской глава.

По его словам, в борьбе с коронавирусом также является очень важной вакцинация. Сейчас она продолжается достаточно активно.

"Мне приятно, что во многих медицинских учреждениях Львова уже дошли до 80% провакцинированных медицинских работников. Сегодня школы активно вошли в этот процесс", – добавил мэр.

Садовый отметил, что сейчас во львовских школах ученики учатся очно. По мнению мэра, так будет до конца сентября. Однако, что будет в октябре – пока неизвестно

Садовый прокомментировал возможные ограничения: видео

Интересно Во львовских школах 33 класса перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19

Садовый прокомментировал возможные ограничения

По словам городского главы, главное, чтобы правительство не запрещало людям гулять в парках, как это было в мае. Тогда, по мнению Садового, все будет хорошо.

"Это надо чувствовать с точки зрения здравого смысла, надо быть реалистом", – заметил мэр.

Садовый добавил, что карантинные ограничения, которые были в Германии, Голландии и Украине, – кардинально разные вещи. В Европе было все очень жестко, а у нас – плавно, хотя иногда люди и роптали. В результате все страны получили тот же процент заболеваемости.

"Нужно быть мудрыми: гулять в парках – ок, заниматься спортом – ок, находиться в закрытом пространстве без маски – нельзя, в общественный транспорт – только в маске. Должен побеждать здравый смысл", – отметил мэр.

Городской глава отметил, что вакцинация не может состояться одномоментно для всех, так как должен пройти процесс созревания, потому это надо учитывать. По словам Садового, иногда правительство принимает решения, чтобы побудить прививаться.

"Школы работают, дети ходят на учебу, думаю, так и будет в дальнейшем. Количество вакцинированных людей, которое будет расти, даст возможность гарантии тому, что дети будут ходить в школу", – добавил городской голова.

Во Львове на прошлой неделе провели эксперимент – без предупреждения протестировали всех учителей одной из школ и учеников одного из классов. По словам Садового, он был удивлен, потому что ни одного больного не обнаружили. Мэр подытожил, что это показывает уровень сознания – если человек себя плохо чувствует, то он остается дома.

Заметьте Если динамика будет сохраняться, нас ждет жесткий карантин, – Садовый о COVID - 19 во Львове



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала