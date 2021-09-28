Скоропостижно скончалась известная судья Каменка-Бугского райсуда Иванна Бакай
28 сентября 2021 , 14:54Читати новину українською
Источник:пресс-служба Каменка-Бугского райсуда
Судья Каменка-Бугского районного суда Иванна Бакай умерла 27 сентября. Ее не стало на 44 году жизни.
Причины смерти судьи пока неизвестны. О времени прощания сообщат позже.
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Умерла судья Каменка-Бугского райсуда Иванна Бакай
На сайте Каменка-Бугского районного суда 27 сентября выразили сочувствие по поводу внезапной смерти 44-летней судьи Иванны Бакай.
Светлая память об Иванне Анатольевне навсегда останется в сердцах родных, коллег, всех, кто ее знал, любил и уважал! Пусть покоится с Богом! Помним, скорбим,
– говорится в сообщении.
Причину смерти судьи не разглашают. Также пока неизвестно, когда состоятся прощание и чин погребения.
Краткая биография Иванны Бакай
- По информации ZAXID.NET, Иванна Бакай родилась 8 июля 1977 года во Львове.
- В 1999 году она окончила юридический факультет Львовского университета
- Бакай с 2008 года работала судьей Каменка-Бугского райсуда.
- Ее неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности. В частности, в 2017 году Бакай не указала в декларации, что владеет автомобилем Mazda 6.
- Судья также систематически оправдывала пьяных водителей. Журналисты обнаружили не менее 80 случаев, когда Бакай закрывала дела против нетрезвых водителей по довольно странным мотивам.