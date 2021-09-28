Причины смерти судьи пока неизвестны. О времени прощания сообщат позже.

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Умерла судья Каменка-Бугского райсуда Иванна Бакай

На сайте Каменка-Бугского районного суда 27 сентября выразили сочувствие по поводу внезапной смерти 44-летней судьи Иванны Бакай.

Светлая память об Иванне Анатольевне навсегда останется в сердцах родных, коллег, всех, кто ее знал, любил и уважал! Пусть покоится с Богом! Помним, скорбим,

– говорится в сообщении.

Причину смерти судьи не разглашают. Также пока неизвестно, когда состоятся прощание и чин погребения.

Краткая биография Иванны Бакай