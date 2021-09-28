Причини смерті судді наразі невідомі. Про час прощання повідомлять згодом.
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Померла суддя Кам'янка-Бузького райсуду Іванна Бакай
На сайті Кам'янка-Бузького районного суду 27 вересня висловили співчуття з приводу раптової смерті 44-річної судді Іванни Бакай.
Світлий спомин про Іванну Анатоліївну назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто її знав, любив та шанував! Нехай спочиває з Богом! Пам'ятаємо, сумуємо,
– мовиться у повідомленні.
Причину смерті судді не розголошують. Також наразі невідомо, коли відбудуться прощання та чин похорону.
Коротка біографія Іванни Бакай
- За інформацією ZAXID.NET, Іванна Бакай народилася 8 липня 1977 року у Львові.
- У 1999 році вона закінчила юридичний факультет Львівського університету.
- Бакай з 2008 року працювала суддею Кам'янка-Бузького райсуду.
- Її неодноразово притягували до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, у 2017 році Бакай не вказала у декларації, що володіє автівкою Mazda 6.
- Суддя також систематично виправдовувала п'яних водіїв. Журналісти виявили щонайменше 80 випадків, коли Бакай закривала справи проти нетверезих водіїв через досить дивні мотиви.