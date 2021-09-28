Причини смерті судді наразі невідомі. Про час прощання повідомлять згодом.

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Померла суддя Кам'янка-Бузького райсуду Іванна Бакай

На сайті Кам'янка-Бузького районного суду 27 вересня висловили співчуття з приводу раптової смерті 44-річної судді Іванни Бакай.

Світлий спомин про Іванну Анатоліївну назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто її знав, любив та шанував! Нехай спочиває з Богом! Пам'ятаємо, сумуємо,

– мовиться у повідомленні.

Причину смерті судді не розголошують. Також наразі невідомо, коли відбудуться прощання та чин похорону.

Коротка біографія Іванни Бакай