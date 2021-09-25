Трагічну звістку повідомили у Львівській міській дитячій клінічній лікарні, в якій працював Чирун. Там висловили співчуття рідним та близьким померлого.

Читайте також Помер актор відомого львівського театру

Чирун не лише працював педіатром у лікарні на Орлика, але й був одним із її засновників. У медзакладі розповіли, що його життя обірвалося після боротьби з важкою хворобою.

Що відомо про Віктора Чируна

Він був лікарем-педіатром вищої категорії першого педіатричного відділення Львівської дитячої лікарні.

Освіту здобув у Львівському медичному університеті імені Данила Галицького. Педіатром працював 40 років.

Віктор Чирун спеціалізувався на неонатології, тобто лікував захворювання немовлят та новонароджених.

Щемливі спогади про Віктора Чируна

Сотні вдячних пацієнтів та колег у коментарях до допису про смерть лікаря висловлюють співчуття та пригадують, яким він був. Багато людей пишуть, що завдячують йому порятунком їхніх дітей. Мовляв, він допомагав навіть тоді, коли інші спеціалісти розводили руками.

Одна із користувачок мережі поділилася спогадами про педіатра. Жінка уточнила, що той був її кумом. Судячи з допису, вони працювали в одній лікарні. За словами львів'янки, Чирун був хрещеним батьком, мабуть, кількох десятків немовлят з вулиці, яких покинули батьки, й був дуже релігійною людиною.

Витягнув не одну дитину з того світу. Крім своїх професійних якостей, мав ще власні переконання, що у медицині повинні бути тільки спеціалісти,

– наголосила жінка.

Й підкреслила, що Чирун був для колег авторитетом. Одного разу, коли у лікарню прийшли інтерни, Чирун попередив інших медиків, аби їм не давали жодних листків призначень з розписаним лікуванням. Він прагнув, аби вони навчилися самостійно діагнози, а не "для галочки".

Текст допису зі сторінки лікарні у фейсбуці:

"З глибоким сумом сповіщаємо, що сьогодні, 24 вересня 2021 року, після важкої хвороби обірвалося життя провідного спеціаліста в галузі педіатрії, багаторічного педіатра нашої установи, одного з засновників нашої лікарні Чируна Віктора Никаноровича. Висловлюємо співчуття рідним та близьким".