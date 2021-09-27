Скрывался от полиции: во львовском ТРЦ месяц жил испанец
Источник:полиция Львовщины
Правоохранители задержали испанца, который месяц жил в ТРЦ King Cross Leopolis. Мужчина пересек границу вне пункта пропуска и решил остаться во Львове.
Иностранца разоблачили оперативники Управления миграционной полиции совместно с сотрудниками Государственной миграционной службы Львовской области. Его планируют депортировать.
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Испанец месяц жил во львовском ТРЦ
Ранее сотрудники ГУ государственной миграционной службы в Закарпатской области решили депортировать иностранца, ведь он пересек границу вне пункта пропуска. Однако, обязательства о возвращении он не выполнил. Взамен мужчина переехал с Закарпатья во Львов. По информации Миграционной службы Львовщины, там испанец поселился ТРЦ King Cross Leopolis.
Рассказывает, первое, что бросилось ему в глаза – это большой торговый центр, где он и решил ночевать. Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения,
– отметили в Миграционной службе.
Мужчину разоблачили в рамках операции "Мигрант".
Испанец месяц жил в ТРЦ / Фото полиции Львовщины
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Испанца планируют депортировать
На мужчину составили админпротокол за "нарушение иностранцами правил пребывания в Украине и транзитного проезда через ее территорию". Ему грозит от 510 до 850 гривен штрафа.
Мужчину заметили возле Волынского пункта временного пребывания иностранцев. Там установят его личность и после этого принудительно вернут в родную страну.Заметьте! Операцию "Мигрант" проводят в Украине, чтобы предотвратить нелегальную миграцию и другие правонарушения.