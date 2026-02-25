Смертельное ДТП на Львовщине: прокурору сообщили о подозрении

Прокурору, совершившему смертельное ДТП на Львовщине 24 февраля, сообщили о подозрении. Сейчас правоохранители решают вопрос о мере пресечения и отстранении его от должности.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

В чем подозревают прокурора на Львовщине?

Как сообщил Кравченко, подозрение после ДТП на Львовщине вручили прокурору Шептицкой окружной прокуратуры. Его действия квалифицируют по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжелые травмы.

К расследованию Генеральной инспекции Офиса генпрокурора также привлекли представителя департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию.

Генпрокурор добавил, что в настоящее время продолжается следствие, а также назначен ряд судебных экспертиз.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от должности,

– добавил Кравченко.

Какие детали жуткой аварии?