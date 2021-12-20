Снесло половину кузова: 4 человека пострадали в столкновении автобуса и ЗАЗ на трассе Киев – Чоп

На трассе Киев – Чоп 19 декабря произошло жуткое ДТП – столкнулись пассажирский автобус "БАЗ" и легковушка "ЗАЗ". В результате аварии 4 человека получили травмы, среди них были двое детей.

Авария произошла в селе Дубина Стрыйского района. Всех пострадавших госпитализировали.

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В результате ДТП пострадали 4 человека

В 14:10 на трассе Киев – Чоп, в селе Дубина, водитель пассажирского автобуса "БАЗ", 57-летний житель одного из сел района, въехал в машину "ЗАЗ", которой управлял 68-летний местный житель. В результате столкновения у легковушки снесло заднюю часть кузова.

В ДТП пострадали 4 человека – две женщины в возрасте 35 и 71 год и двое детей в возрасте 8 и 12 лет. Все они были пассажирами "ЗАЗ". Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

На трассе столкнулись автобус и легковушка / Фото полиции Львовской области

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

У "ЗАЗ" снесло половину кузова / Фото полиции Львовской области

В результате ДТП пострадали 4 человека / Фото полиции Львовской области

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