Снимал контент: львовянин устроил стрельбу в ресторане на площади Рынок
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Львовские правоохранители 18 августа задержали 39-летнего мужчину, который стрелял на площади Рынок. Свой поступок он объяснил тем, что снимает контент для соцсетей.
Сейчас львовянин находится в изоляторе. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Львовянин стрелял на площади Рынок
- Примерно в 16:30 патрульные получили вызов о стрельбе в одном из ресторанов на площади Рынок.
- Об инциденте полиции сообщил директор заведения.
- Он рассказал, что посетитель трижды выстрелил из пистолета и пошел по улице Краковской. К счастью, никто не пострадал.
- Правоохранители быстро нашли нарушителя возле памятника Даниилу Галицкому. Им оказался 39-летний львовянин.
- Мужчина рассказал, что имеет стартовый пистолет с холостыми патронами.
- Он отметил, что употреблял алкоголь и стрелял, снимая контент для соцсетей.
- Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
- Правоохранители изъяли оружие и патроны и направили их на экспертное исследование.
Львовянин стрелял на площади Рынок / Фото Патрульной полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Полицейские установили, что нарушитель проходит по делу за "хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия". Львовянина задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Следователи открыли уголовное производство за "хулиганство". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 7 лет в тюрьме. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Мужчину задержали патрульные / Фото полиции Львовщины
У него был пистолет с холостыми патронами / Фото Патрульной полиции Львовщины
Нарушителю грозит тюрьма / Фото Патрульной полиции Львовщины