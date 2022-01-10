В сокрушительной ДТП на трассе Львов – Луцк пострадали 5 человек: 3-летний мальчик в больнице

В Червоноградском районе Львовщины 9 января столкнулись Audi A6 и Fiat Doblo. В результате аварии пострадали 5 человек, среди которых были трое несовершеннолетних.

Пострадавшие попали в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают причины столкновения.

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В ДТП пострадали 5 человек

Сокрушительная авария случилась в 13:30 в селе Бабичи на трассе Львов – Радехов – Луцк. Правоохранители предварительно установили, что водитель Audi A6, 50-летний житель Ровенской области, въехал в Fiat Doblo, за рулем которого был 59-летний львовянин.

В результате ДТП травмировались водитель Audi и 4 его пассажира, все – жители Луцка: 3-летний мальчик, девушки в возрасте 14 и 16 лет и 45-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали.



На трассе столкнулись Audi A6 и Fiat Doblo / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП может грозить до 3 лет ограничение свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



В ДТП пострадали 5 человек / Фото полиции Львовщины



Среди пострадавших были 3 несовершеннолетних / Фото полиции Львовщины



Полиция устанавливает обстоятельства столкновения / Фото полиции Львовщины

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