Стены внезапно начали падать, – пострадавшие в результате взрыва на Львовщине рассказали детали

В селе Ниновичи, что на Львовщине, случился жуткий инцидент. Мощный взрыв газа полностью разрушил дом. В тот момент там находилась семья из 5 человек.

По данным правоохранителей, это был взрыв газовоздушной смеси. На месте дома остались лишь руины. Пострадавшие отделались многочисленными ожогами. К счастью, обошлось без переломов.

К теме На Львовщине произошел взрыв газа: дом разнесло вдребезги

Что еще говорят в полиции

Вечером 25 декабря правоохранители уточнили, что в доме проживала семья из 5 человек. Когда произошел взрыв, все они находились дома и получили ожоги различной тяжести. В больницу попали:

43-летняя женщина и 47-летний мужчина – родители;

11-летняя девочка;

двое юношей в возрасте 19 и 20 лет.



Правоохранители на месте взрыва / Коллаж 24 канала

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Они уже открыли уголовные производства по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности. Максимальное наказание – тюрьма на срок от 3 до 8 лет.

Раздался взрыв, начали падать стены

По информации ТСН, перед тем, как прибыли спасатели, на помощь пострадавшей семье пришли соседи. Именно они помогли людям выбраться из-под завалов. Издание отметило, что 3 из 5 пострадавших (мать, дочь и один из сыновей) сначала находились в реанимации. Затем их забрали в больницу во Львов – в состоянии средней тяжести. Известно, что их дом был подключен к центральному газоснабжению.

Взрыв услышали даже в нескольких километрах от дома, то есть в других селах. Глава семьи рассказал, что за мгновение до жуткого инцидента он как раз взялся разжигать печь. "Я пошел в хозяйку, взял дрова и поджег. А откуда взрыв – не понимаю", – отметил он. После этого, припомнили пострадавшие, внезапно начали падать стены здания. Родители и дочь-подросток находились в одной комнате, а братья – в другой. Медиков семья ждала в летней кухне.

Дом не подлежит ремонту

Пока пострадавшей семьей занимаются медики, их соседи расчищают завалы на месте взрыва. Они выносят из дома вещи, которые хоть немного уцелели. Пока что семья еще не знает, где будет жить дальше. Впрочем, знакомые и близкие утверждают, что непременно будут помогать.