Строительство мусороперерабатывающего завода под вопросом: Львовская мэрия обратилась к премьеру Польши

Во Львове планировали строительство мусороперерабатывающего завода. Община города уже оплатила более 30 миллионов евро за выполненные работы, но сам проект до сих пор не завершен.

Так, городской совет, ввиду ситуации, обратился к премьер-министру Польши Дональду Туску. Об этом 28 мая сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Что известно об обращении Львовского горсовета к польскому премьеру?

По словам Садового, эту историю не планировали выносить в публичную плоскость, поскольку проект должен был стать примером успешного сотрудничества польского бизнеса в Украине – одним из многих случаев, когда компании выполняют свои обязательства и получают оплату.

Зато ситуация развилась иначе: Львовская община уже оплатила более 30 миллионов евро за выполненные работы, однако проект до сих пор не завершен. При этом мэр города подчеркнул, что речь идет не о частных инвестициях, а о средствах городского бюджета.

Кроме этого, Садовый рассказал, что были попытки отдельных польских чиновников обращаться к городам-партнерам Львова с письмами и привлекать их к лоббированию интересов подрядчика.

Фиксировалось и давление на украинское правительство с призывами повлиять на Львов для продолжения сотрудничества с компанией, которая не выполнила условия контракта.

Считаем это совершенно неприемлемым. Ибо если компания не выполнила контрактные обязательства, то это не вопрос международной политики или межмуниципальной дружбы,

– подчеркнул Садовый.

Он добавил, что это вообще вопрос ответственности, репутации и выполнения подписанных соглашений. Да, после консультаций и согласования с Европейским банком реконструкции и развития контракт с компанией Control Process S.A. было официально разорвано. Важно, чтобы этот спор не превращался в инструмент политического или дипломатического давления.

При этом Андрей Садовый отметил, что Украина благодарна Польше и польскому народу за поддержку, однако речь не может идти об игнорировании невыполненного контракта только из-за происхождения компании.

Мы все хотим жить по европейским правилам. И они должны быть одинаковыми для всех,

– резюмировал мэр Львова.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году подрядчик получил ряд официальных предупреждений из-за нарушения контракта. Компания не завершила проектную документацию и не представила общий план заказчику - ЛКП "Зеленый город".

Также не выполнены обязательства по поставке части оборудования, а отдельные работы были отклонены или заблокированы, в частности, подключение электроснабжения через другого подрядчика. Несмотря на возможность исправить нарушение, ситуация не изменилась.