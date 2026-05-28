Так, городской совет, ввиду ситуации, обратился к премьер-министру Польши Дональду Туску. Об этом 28 мая сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Что известно об обращении Львовского горсовета к польскому премьеру?
По словам Садового, эту историю не планировали выносить в публичную плоскость, поскольку проект должен был стать примером успешного сотрудничества польского бизнеса в Украине – одним из многих случаев, когда компании выполняют свои обязательства и получают оплату.
Зато ситуация развилась иначе: Львовская община уже оплатила более 30 миллионов евро за выполненные работы, однако проект до сих пор не завершен. При этом мэр города подчеркнул, что речь идет не о частных инвестициях, а о средствах городского бюджета.
Кроме этого, Садовый рассказал, что были попытки отдельных польских чиновников обращаться к городам-партнерам Львова с письмами и привлекать их к лоббированию интересов подрядчика.
Фиксировалось и давление на украинское правительство с призывами повлиять на Львов для продолжения сотрудничества с компанией, которая не выполнила условия контракта.
Считаем это совершенно неприемлемым. Ибо если компания не выполнила контрактные обязательства, то это не вопрос международной политики или межмуниципальной дружбы,
– подчеркнул Садовый.
Он добавил, что это вообще вопрос ответственности, репутации и выполнения подписанных соглашений. Да, после консультаций и согласования с Европейским банком реконструкции и развития контракт с компанией Control Process S.A. было официально разорвано. Важно, чтобы этот спор не превращался в инструмент политического или дипломатического давления.
При этом Андрей Садовый отметил, что Украина благодарна Польше и польскому народу за поддержку, однако речь не может идти об игнорировании невыполненного контракта только из-за происхождения компании.
Мы все хотим жить по европейским правилам. И они должны быть одинаковыми для всех,
– резюмировал мэр Львова.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году подрядчик получил ряд официальных предупреждений из-за нарушения контракта. Компания не завершила проектную документацию и не представила общий план заказчику - ЛКП "Зеленый город".
Также не выполнены обязательства по поставке части оборудования, а отдельные работы были отклонены или заблокированы, в частности, подключение электроснабжения через другого подрядчика. Несмотря на возможность исправить нарушение, ситуация не изменилась.