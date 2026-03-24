Почему строительство мусороперерабатывающего завода прекратили?

О том, что стало причиной расторжения контракта между Львовом и польскими подрядчиками, говорится в сообщении Львовского городского совета.

В городе прекратили строительство комплекса переработки твердых бытовых отходов. Причина – длительное невыполнение контрактных обязательств подрядчиками.

Так, предприятие "Зеленый город" направило Control Process S.A. (компании, которая выполняла работы) сообщение о расторжении контракта по соответствующему основанию.

В течение 2025 года строители получили не одно официальное предупреждение о нарушении условий контракта. В частности в компании не завершили изготовление проектной документации.