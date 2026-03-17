Какой новый биометановый завод запустили в Украине?

Новый завод является крупнейшим в отрасли – его проектная мощность составляет около 56 миллионов кубометров биометана ежегодно, пишет ExPro.

Благодаря предприятию общее количество производителей биометана в Украине возросло до шести. Особенностью объекта является прямое подключение к газотранспортной системе, что позволяет непосредственно интегрировать биометан в магистральные потоки газа. Это отличает его от большинства других производителей, которые работают через газораспределительные сети.

Сейчас из шести действующих предприятий четыре подают биометан в газопроводы (три – в газораспределительные сети, одно – в ГТС), еще два производят био-СПГ– сжиженный биометан, который транспортируется криоцистернами.

Ожидается, что уже в этом году в Украине заработает еще один, седьмой биометановый завод.

К слову, экспорт украинского биометана в Германию может стать одним из самых перспективных направлений энергетического сотрудничества между двумя странами, пишет "Агро Перспектива".

Для Европейского Союза, в частности Германии, украинский биометан может стать частью энергетического перехода, инструментом уменьшения зависимости от ископаемого топлива. Для Украины же это возможность открыть новое экспортное направление, которое одновременно работает на экономический рост, зеленую трансформацию и глубокую интеграцию в европейский энергетический рынок.

В 2025 году украинские компании экспортировали более 11,2 миллионов кубометров биометана собственного производства. При этом Украина имеет мощный потенциал производства биометана благодаря аграрному сектору. Для нас это не только вопрос энергетики, но и развития экономики и создания добавленной стоимости в аграрной отрасли. Сотрудничество с Германией в этом направлении – пример взаимовыгодного партнерства, где выигрывают обе стороны,

– говорит заместитель Министра экономики Тарас Высоцкий.

