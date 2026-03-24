Чому будівництво сміттєпереробного заводу припинили?

Про те, що стало причиною розірвання контракту між Львовом та польськими підрядниками, йдеться в повідомленні Львівської міської ради.

У місті припинили будівництво комплексу переробки твердих побутових відходів. Причина – тривале невиконання контрактних зобов'язань підрядниками.

Так, підприємство "Зелене місто" надіслало Control Process S.A. (компанії, яка виконувала роботи) повідомлення про розірвання контракту за відповідною підставою.

Протягом 2025 року будівельники отримали не одне офіційне попередження про порушення умов контракту. Зокрема в компанії не завершили виготовлення проєктної документації.