Студентов одного из львовских вузов перевели на дистанционное обучение
Студенты Львовского национального медицинского университета с 24 января будут учиться дистанционно. В частности, такое решение связано с ростом в вузах количества больных коронавирусом.
Сейчас болеют 103 студента университета. Кроме этого, значительное их количество – до сих пор невакцинировано.
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Студенты ЛНМУ переходят на дистанционное обучение
В связи с переходом Львова в оранжевую зону, с 24 января студенты Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого будут учиться дистанционно. Соответствующий приказ подписал ректор вуза, академик НАМН Украины, профессор Борис Зименковский.
Переход на онлайн-обучение также связан с ростом числа подтвержденных случаев COVID-19 среди студентов. Коронавирусом заболели 103 человека. 1381 студент университета до сих пор не вакцинировался. Кроме этого, выросла динамика госпитализированных среди соискателей образования и работников вуза. Приказом ректора предусмотрели:
- С 24 января студенты всех специальностей переходят на дистанционное обучение.
- Заведующие кафедр должны обеспечить выполнение графика образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения.
- Деканы факультетов, факультетские советы по качеству образования и профильные методические комиссии будут контролировать качество онлайн-обучения по всем дисциплинам.
- Глава штаба по обеспечению контроля заболеваемости инфекционными болезнями продолжать проводить ежедневный анализ заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди работников и студентов. Также он будет организовывать соответствующие противоэпидемические и профилактические мероприятия.