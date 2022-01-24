Наразі хворіють 103 студенти університету. Окрім цього, значна їхня кількість – досі невакциновані.

Актуально У Львові почали діяти нові карантинні обмеження

Студенти ЛНМУ переходять на дистанційне навчання

У зв'язку з переходом Львова до помаранчевої зони, з 24 січня студенти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького навчатимуться дистанційно. Відповідний наказ підписав ректор вишу, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський.

Перехід на онлайн-навчання також пов'язаних зі зростанням кількості підтверджених випадків COVID-19 серед студентів. На коронавірус захворіли 103 людини. 1381 студент університету ще досі не вакцинувався. Окрім цього, зросла динаміка госпіталізованих серед здобувачів освіти та працівників вишу. Наказом ректора передбачили:

З 24 січня студенти усіх спеціальностей переходять на дистанційне навчання.

Завідувачі кафедр повинні забезпечити виконання графіка освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

Декани факультетів, факультетські ради з якості освіти та профільні методичні комісії контролюватимуть якість онлайн-навчання з усіх дисциплін.

Голова штабу щодо забезпечення контролю захворюваності на інфекційні хвороби продовжуватиме проводити щоденний аналіз захворюваності на ГРЗ і COVID-19 серед працівників та студентів. Також він організовуватиме відповідні протиепідемічні та профілактичні заходи.

Зауважте! За 22 та 23 січня Львівщина наблизилася до червоної зони за двома показниками. В області зросли кількість нових хворих та динаміка госпіталізацій.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу