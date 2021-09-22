Тело пролежало в квартире 2 недели: на Львовщине больной шизофренией учитель задушил мать

В Самборе больной шизофренией мужчина задушил собственную мать. Правоохранители обнаружили тело женщины в ее доме во время спецоперации.

Первыми исчезновение женщины заметили ее соседи. Тело погибшей пролежало в квартире 2 недели.

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Подозреваемого помогла задержать соседка

На Львовщине в городе Самбор больной шизофренией мужчина убил собственную мать. Он оставил ее тело в доме, и оно пролежало там в течение 2 недель. Первой пропажу женщины заметила ее соседка Галина, которая регулярно приносила семье продукты. Впоследствии сын Оксаны Богдановны перестал пускать ее в квартиру.

Семья очень хорошая – учительница и ее сын. Все у них было хорошо. Сначала я нормально в квартиру заходила, а потом Олег начал забирать еду у дверей и закрывать их,

– рассказала женщина.

Тогда соседка заподозрила неладное и обратилась в полицию. Однако мужчина не открыл дверь правоохранителям. Чтобы зайти в квартиру Галина и полицейские устроили настоящую спецоперацию. По словам женщины, они трижды не могли попасть в помещение.

"То была у нас такая операция. Я есть давала, поэтому он мне доверяет, знает меня. Так он открыл мне дверь, и мы сразу зашли. Его положили на землю, а я уже открыла дверь и всю ту ситуацию увидела", – отметила соседка.

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Мужчина неоднократно избивал мать

В доме мужчины следователи нашли огромную кучу эзотерических книг. По словам соседей, именно эта литература повлияла на его психику. Он якобы придумал собственную религию, зачислил мать в последователи и заставлял ее голодать. Кое-где женщина даже теряла сознание от недоедания. Однако она всегда выгораживала сына, ведь очень его любила.

По словам соседки семьи Ольги, Оксана Богдановна часто ходила избитая. На вопрос что произошло, женщина отвечала, что ударилась в холодильник или упала.

"Но ведь человек видит, какие это синяки. Был участковый. Она не призналась", – добавила соседка.

После обыска правоохранители шокировали жителей дома. Они рассказали, что мужчина убил свою мать и 2 недели жил с ее телом. Однако, по словам соседей они не слышали никакого постороннего запаха.

"На теле женщины обнаружен перелом подъязычной кости, что свидетельствует об удушении. Обнаружили тело женщины непосредственно на ее кровати", – отметила сотрудница Самборского отдела полиции Наталья Созонская.

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Подозреваемый болеет шизофренией

Погибшая работала учительницей. По словам соседей, она воспитала своего сына вундеркиндом. Он на отлично окончил и школу, и университет. Никто и не сомневался, что Олег станет известным биологом.

Он очень умный человек, много языков знает. Он вообще добрый. Не могу понять... Он не является агрессивным, почему он такое сделал,

– отметила Галина.

По словам знакомых, мужчина очень изменился после того, как вернулся из Закарпатья, где работал учителем. Сначала соседи заметили за ним легкие странности, а потом поняли, что он таки имеет заболевание психики.

"Я говорю: "Олежик, что тобой?". Он отвечает: "Тетя Ира, я не знаю. Что-то на меня находит, я слышу голоса. Это шизофрения. Они мне говорят то делать, то делать". Такая болезнь", – рассказала соседка Ирина.

По данным следствия, мать 20 лет тщательно скрывала болезнь сына и не хотела его лечить. Впоследствии Олег стал неуправляемым и начал рассказывать, что видит демонов и слышит голоса. Обострение болезни началось полгода назад. Мужчина перестал выходить из квартиры и запрещал делать это своей матери. Именно тогда соседи начали помогать семье. Люди забили тревогу, когда заметили, что мужчина наконец в течение длительного времени открыл окна.

Во время задержания подозреваемый признался, что не планировал хоронить мать. Он хотел и дальше жить с ее телом в квартире. По словам мужчины, он не помнит, как именно убивал женщину, и теперь не может простить себе этого поступка. Сейчас подозреваемого держат в изоляторе. Его планируют направить на принудительное лечение.