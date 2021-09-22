Тіло пролежало у квартирі 2 тижні: на Львівщині хворий на шизофренію вчитель задушив матір

У Самборі хворий на шизофренію чоловік задушив власну матір. Правоохоронці виявили тіло жінки у її помешканні під час спецоперації.

Першими зникнення жінки помітили її сусіди. Тіло загиблої пролежало у квартирі 2 тижні.

До теми На Львівщині чоловік жорстоко вбив власну матір

Підозрюваного допомогла затримати сусідка

На Львівщині у місті Самбір хворий на шизофренію чоловік убив власну матір. Він залишив її тіло у помешканні, й воно пролежало там протягом 2 тижнів. Першою зникнення жінки помітила її сусідка Галина, яка регулярно приносила родині продукти. Згодом син Оксани Богданівни перестав пускати її у квартиру.

Сім'я дуже добра – вчителька і її син. Все в них було добре. Спочатку я нормально у квартиру заходила, а потім Олег почав забирати їжу біля дверей і закривати їх,

– розповіла жінка.

Тоді сусідка запідозрила щось погане і звернулася у поліцію. Проте чоловік не відчинив двері правоохоронцям. Щоб зайти у квартиру Галина та поліцейські влаштували справжню спецоперацію. За словами жінки, вони тричі не могли потрапити у помешкання.

"То була у нас така операція. Я їсти давала, тож він мені довіряє, знає мене. Так він відчинив мені двері, й ми одразу зайшли. Його поклали на землю, а я вже відкрила двері й всю ту ситуацію побачила", – зазначила сусідка.

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Чоловік неодноразово бив матір

У помешканні чоловіка слідчі знайшли величезну купу езотеричних книг. За словами сусідів, саме ця література вплинула на його психіку. Він буцімто вигадав власну релігію, зарахував матір у послідовники й змушував її голодувати. Подекуди жінка навіть непритомніла від недоїдання. Однак вона завжди вигороджувала сина, адже дуже його любила.

За словами сусідки родини Ольги, Оксана Богданівна часто ходила побита. На запитання що сталося, жінка відповідала, що вдарилася в холодильник або впала.

"Але ж людина бачить, які то синці. Був дільничий. Вона не зізналася", – додала сусідка.

Після обшуку правоохоронці шокували мешканців будинку. Вони розповіли, що чоловік убив свою матір і 2 тижні жив з її тілом. Проте, за словами сусідів вони не чули ніякого стороннього запаху.

"На тілі жінки виявлено перелом під'язикової кістки, що свідчить про задушення. Виявили тіло жінки безпосередньо на її ліжку", – зазначила співробітниця Самбірського відділу поліції Наталія Созонська.

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Підозрюваний хворіє на шизофренію

Загибла працювала вчителькою. За словами сусідів, вона виховала свого сина вундеркіндом. Він на відмінно закінчив і школу, і університет. Ніхто й не сумнівався, що Олег стане знаним біологом.

Він дуже розумна людина, багато мов знає. Він взагалі добрий. Не можу зрозуміти… Він не є агресивним, чому він таке вчинив,

– зауважила Галина.

За словами знайомих, чоловік дуже змінився після того, як повернувся із Закарпаття, де працював учителем. Спочатку сусіди помітили за ним легкі дивацтва, а згодом зрозуміли, що він таки має захворювання психіки.

"Я кажу: "Олежику, що тобою?". Він відповідає: "Тьотя Іра, я не знаю. Щось на мене находить, я чую голоси. То шизофренія. Вони мені кажуть те робити, те робити". Отака хвороба", – розповіла сусідка Ірина.

За даними слідства, матір 20 років ретельно приховувала хворобу сина і не хотіла його лікувати. Згодом Олег став некерованим і почав розповідати, що бачить демонів і чує голоси. Загострення хвороби почалося пів року тому. Чоловік перестав виходити з квартири та забороняв робити це своїй матері. Саме тоді сусіди почали опікуватися сім'єю. Люди забили на сполох, коли помітили, що чоловік нарешті протягом тривалого часу відчинив вікна.

Під час затримання підозрюваний зізнався, що не планував ховати матір. Він хотів і далі жити з її тілом у квартирі. За словами чоловіка, він не пам'ятає, як саме вбивав жінку, і тепер не може пробачити собі цього вчинку. Наразі підозрюваного тримають в ізоляторі. Його планують скерувати на примусове лікування