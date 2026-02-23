Львов прощается с полицейской Викторией Шпилькой, погибшей во время теракта: фото и видео
- Во Львове прощаются с 23-летней полицейской Викторией Шпилькой, которая погибла во время теракта.
- Похоронят девушку 25 февраля в селе Верба на Волыни.
Днем 23 февраля во Львове началось прощание с полицейской Викторией Шпилькой. Коллеги вспоминают девушку как хорошего человека, для которого служба была призванием.
Отдать дань уважения Виктории пришли ее коллеги и близкие, передает 24 Канал.
Как происходит прощание с Викторией Шпилькой?
Старший лейтенант Марьян Ревакович рассказал, что Виктория была жизнерадостным человеком, которая искренне любила жизнь, своих родных и друзей, ценила время, проведенное с ними, уважала коллектив и ответственно относилась к службе. По его словам, для нее работа в полиции была настоящим призванием. Говорить о потере, признается он, очень трудно.
Подруга погибшей, старшая лейтенантка Мария Фещак, в коментарии Суспильному вспоминает Викторию как очень близкого человека – искреннего, доброго и всегда готового поддержать. У них была общая традиция перед сменой пить кофе, обсуждать рабочие моменты и желать друг другу спокойного дежурства. В тот день встретиться они не успели.
Мария также рассказала, что 6 сентября Виктория вышла замуж за своего мужа, который тоже служит в патрульной полиции. Она была на ее свадьбе и помнит, что у Виктории было много планов на будущее.
Прощание с Викторией Шпилькой во Львове / Фото 24 Канала
На прощание с Викторией прибыл Андрей Садовый / Фото 24 Канала
Справка: Виктория Шпилька родом из Волыни. Она получила образование во Львовском государственном университете внутренних дел и после этого присоединилась к патрульной полиции. Сначала служила на Херсонщине, а с 2023 года – на Львовщине.
Прощание с Викторией продолжится в 18:00 в семейном доме в селе Княжий Мост на Львовщине. После этого тело перевезут на Волынь. 24 февраля вечером состоится прощание в семейном доме в селе Верба, а 25 февраля в 12:00 – чин похорон. Похоронят Викторию на местном кладбище.
Что известно о теракте во Львове 22 февраля?
- Ночью в полицию поступило сообщение о незаконном проникновении в магазин на улице Данилишина, 20. Когда первый экипаж патруля прибыл на место вызова, раздался взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв.
- Оказалось, что накануне в мусорные баки были заложены взрывные устройства. Это сделала 33-летняя жительница Костополя по заказу россиян. Кураторы из ФСБ обещали женщине за выполненное задание 60 тысяч гривен.
- После теракта злоумышленница пыталась убежать, прибыв в Старый Самбор. Там ее и задержали. Женщине вручили подозрение в теракте, который привел к гибели человека, и незаконном обращении с оружием.