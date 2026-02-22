Как и подрывы авто и убийства депутатов: эксперт по безопасности назвал главную цель теракта во Львове

Ночью 22 февраля в центре Львова прогремели взрывы –состоялся спланированный теракт. По предварительной информации правоохранителей, существуют основания полагать, что к нему причастны спецслужбы России. Такой вариант действительно является наиболее вероятным.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, подчеркнув, что именно россиянам выгодно подрывать настроения среди украинского общества. Террор в виде терактов и обстрелов гражданского населения – именно то, к чему враг прикладывает большие усилия и ресурсы.

Какова главная цель теракта во Львове?

По словам руководителя программ безопасности, в последние годы россияне часто вербуют украинцев, чтобы совершать теракты. Таким образом оккупанты осуществляют поджоги волонтерских или военных автомобилей, теракты в ТЦК и убийства депутатов.

Цель россиян – дестабилизация. С военного обзора это называется дестабилизация обстановки в тылу противника. На это враг возлагает львиную долю усилий,

– подчеркнул он.

Лакийчук объяснил, что россиянам неважен практический или экономический результат (например, остановить танкеры с украинским зерном). Самое главное – посеять страх среди украинцев, чтобы они требовали от Киева согласиться на конец войны на любых условиях.

Обратите внимание! Министр внутренних дел Игорь Клименко также заявил, что целью теракта было посеять хаоса среди населения. Важно уточнить, что инцидент произошел тогда, когда на территорию Украины начали залетать российские дроны и ракеты.

Детали теракта во Львове: