Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, наголосивши, що саме росіянам вигідно підривати настрої серед українського суспільства. Терор у вигляді терактів та обстрілів цивільного населення – саме те, до чого ворог прикладає великі зусилля та ресурси.

Якою є головна мета теракту у Львові?

За словами керівника безпекових програм, останніми роками росіяни часто вербують українців, щоб здійснювати теракти. В такий спосіб окупанти здійснюють підпали волонтерських чи військових автівок, теракти у ТЦК та вбивства депутатів.

Мета росіян – дестабілізація. З воєнного огляду це називається дестабілізація обстановки в тилу противника. На це ворог покладає левову частку зусиль,

– наголосив він.

Лакійчук пояснив, що росіянам неважливий практичний чи економічний результат (наприклад, зупинити танкери з українським зерном). Найголовніше – посіяти страх сере українців, щоб вони вимагали від Києва погодитись на кінець війни на будь-яких умовах.

Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також заявив, що метою теракту було посіяння хаосу серед населення. Важливо уточнити, що інцидент відбувся тоді, коли на територію України почали залітати російські дрони й ракети.

