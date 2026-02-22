Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, наголосивши, що саме росіянам вигідно підривати настрої серед українського суспільства. Терор у вигляді терактів та обстрілів цивільного населення – саме те, до чого ворог прикладає великі зусилля та ресурси.
Дивіться також Досі цього не зрозумів: експерт назвав фатальний прорахунок Путіна
Якою є головна мета теракту у Львові?
За словами керівника безпекових програм, останніми роками росіяни часто вербують українців, щоб здійснювати теракти. В такий спосіб окупанти здійснюють підпали волонтерських чи військових автівок, теракти у ТЦК та вбивства депутатів.
Мета росіян – дестабілізація. З воєнного огляду це називається дестабілізація обстановки в тилу противника. На це ворог покладає левову частку зусиль,
– наголосив він.
Лакійчук пояснив, що росіянам неважливий практичний чи економічний результат (наприклад, зупинити танкери з українським зерном). Найголовніше – посіяти страх сере українців, щоб вони вимагали від Києва погодитись на кінець війни на будь-яких умовах.
Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також заявив, що метою теракту було посіяння хаосу серед населення. Важливо уточнити, що інцидент відбувся тоді, коли на територію України почали залітати російські дрони й ракети.
Деталі теракту у Львові:
- В ніч на 22 лютого, приблизно о 00:30, у Львові до правоохоронців надійшов виклик про нібито пограбування магазину. Після прибуття поліцейських пролунав вибух. Коли ж на місце вибуху прибуло підкріплення – пролунав повторний вибух.
- Під час теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Загалом постраждали 25 людей, деякі з них досі перебувають у лікарні.
- Володимир Зеленський прокоментував інцидент та зазначив, що слідству надано всі необхідні ресурси. Наразі тривають необхідні процесуальні дії із затриманою – жінка, громадянка України, яка могла організувати підрив.
- Крім цього, у прокуратурі Львівської області зауважили, що є й інші учасники цього кримінального провадження.