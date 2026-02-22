"Чтобы закрыть рот всем ботам": Садовый назвал два факта о теракте во Львове
- В центре Львова взорвались подрывные устройства, погибла молодая полицейская; более двух десятков людей пострадали, в частности один подросток.
- Мэр Львова Садовый заявил, что это вражеская спецоперация, а не бизнес-разборки, и призвал СБУ проверить отдельных комментаторов в сети.
22 февраля в центре Львова взорвались подрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Погибла молодая полицейская, более двух десятков человек пострадали. Событие квалифицировали как теракт. Несмотря на это, в сети некоторые аккаунты распространяют фейки.
Мэр Львова Андрей Садовый озвучил два факта о теракте, чтобы "закрыть рты всем ботам и остановить любые размышления в этом направлении".
Что надо знать о теракте в центре Львова?
Садовый отметил, что все пострадавшие – это служащие, которые прибыли на вызов. Исключение – подросток, который живет неподалеку от места происшествия.
Также городской глава подчеркнул: то, что произошло в городе, – это не бизнес-разборки.
Это вражеская спецоперация, цель которой – убить как можно больше правоохранителей,
– подчеркнул чиновник.
Он призвал СБУ обратить внимание на отдельных комментаторов в сети. "Если отбросить ботофермы, там есть немало интересных аккаунтов", – объяснил мэр.
Теракт в центре Львова 22 февраля: что известно по состоянию на сейчас
- В 00:30 на номер 102 поступило сообщение о незаконном проникновении в магазин на улице Данилишина, 20. Когда первый патруль приехал на место, раздался взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв.
- Как оказалось, взрыв вызвали подрывные устройства, заложенные в мусорные баки.
- В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Девушка только в прошлом году вышла замуж.
- Пострадали 25 человек, среди них 12 госпитализированы. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
- Через 10 часов после теракта правоохранители задержали предполагаемую исполнительницу преступления. Ею оказалась 33-летняя жительница Ровенской области.
- Во время первых допросов женщина призналась, что россияне пообещали ей 60 тысяч гривен за выполнение теракта.