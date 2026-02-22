"Чтобы закрыть рот всем ботам": Садовый назвал два факта о теракте во Львове

22 февраля в центре Львова взорвались подрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Погибла молодая полицейская, более двух десятков человек пострадали. Событие квалифицировали как теракт. Несмотря на это, в сети некоторые аккаунты распространяют фейки.

Мэр Львова Андрей Садовый озвучил два факта о теракте, чтобы "закрыть рты всем ботам и остановить любые размышления в этом направлении".

Что надо знать о теракте в центре Львова?

Садовый отметил, что все пострадавшие – это служащие, которые прибыли на вызов. Исключение – подросток, который живет неподалеку от места происшествия.

Также городской глава подчеркнул: то, что произошло в городе, – это не бизнес-разборки.

Это вражеская спецоперация, цель которой – убить как можно больше правоохранителей,

– подчеркнул чиновник.

Он призвал СБУ обратить внимание на отдельных комментаторов в сети. "Если отбросить ботофермы, там есть немало интересных аккаунтов", – объяснил мэр.

Теракт в центре Львова 22 февраля: что известно по состоянию на сейчас