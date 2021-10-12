На трассе Киев-Чоп произошло двойное ДТП: движение затруднено, есть пострадавшие

На границе Львовской и Закарпатской областей, на трассе Киев – Чоп, 12 октября произошло двойное ДТП. Движение по этому участку дороги – затруднено.

На месте работают правоохранители и медики. Они уточняют информацию о количестве пострадавших.

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На трассе Киев – Чоп столкнулись 4 автомобиля

В комментарии ZAXID.NET пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий отметила, что авария случилась примерно в 8:00 возле села Ивашковцы Самборского района.

Сначала столкнулись 3 транспортных средства, а вскоре в них въехала четвертая машина,

– добавила Рыбий.

В ДТП есть пострадавшие, однако характер их травм и точное количество людей уточняют медики скорой и полиция. Движение на этом участке трассы очень осложнилось еще и из-за тумана. Правоохранители призывают водителей учитывать эту информацию.