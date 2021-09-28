Трое погибли, семеро травмировались: виновника жуткого ДТП на Львовщине поместили в СИЗО

В августе пьяный 19-летний водитель устроил ужасное ДТП на Львовщине. В результате столкновения погибли 3 человека, а еще 7 – травмировались. Виновника аварии поместили под стражу.

Жуткое ДТП произошло на трассе Борислав – Самбор – Мостиска – Дрогобыч. Водителю грозит тюрьма.

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Пьяный 19-летний водитель устроил смертельное ДТП

Примерно в 23:00 24 августа в селе Попеля Дрогобычского района произошла ужасная авария. 19-летний житель Борислава за рулем Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen Golf, которым управлял 40-летний житель того же города.

В результате ДТП водитель и 2 пассажиров в возрасте 16 и 20 лет тяжело травмировались и погибли на месте до приезда медиков. Еще 7 человек получили травмы различной степени тяжести:

3 пассажира Golf – двое 19-летних парней и 17-летняя девушка, жители одного из сел района;

водитель Passat и 3 его пассажирки, жительницы Борислава в возрасте 18, 19 и 22 года.

Медики отвезли всех пострадавших в больницу. Правоохранители установили, что водитель Passat управлял автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, он никогда не получал водительского удостоверения.



В результате аварии погибли 3 человека / Фото полиции Львовщины

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Виновника ДТП взяли под стражу

Правоохранители задержали виновника ДТП. Следователи сообщили ему о подозрении в "нарушении правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения". Задержанному грозит от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет.

После того как водитель выздоровел, 24 сентября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.



Водителю грозит тюрьма / Фото полиции Львовщины