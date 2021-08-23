"Ты – собака, твое место у дверей": работница суда стянула компенсацию с адвоката за оскорбления

Помощница судьи Жовковского райсуда стянула 10 ты сячгривен моральной компенсации с адвоката. Он оскорбил женщину, назвав ее "собакой".

Адвокат Михаил Бордюк после конфликта с помощницей судьи временно потерял лицензию. Мужчина не согласился с решением и подал встречный иск.

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Адвокат назвал помощницу судьи "собакой"

Помощница судьи Жовковского районного суда Кристина Триндяк подала иск на адвоката Михаила Бордюк. Она попросила взыскать с него 15 тысяч гривен моральной компенсации. Женщина отметила, что еще 12 сентября 2019 года адвокат оскорблял ее в помещении суда.

В частности, после судебного заседания при обращении к помощнику судьи выразил оскорбительные слова: "Я адвокат, а ты никто. Кто ты здесь такая, чтобы мне указывать, что именно я должен делать, ты – собака, и твое место у дверей",

– говорится в материалах дела.

После конфликта с адвокатом Триндяк подала заявление в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Львовской области. После ее рассмотрения Бордюк на год отстранили от адвокатской деятельности.

Мужчина пытался обжаловать решение комиссии адвокатуры через суд, однако ему ничего не удалось. Бордюк объяснил свое поведение тем, что он пытался сделать сравнение, а не обидеть помощницу судьи.

"Вживую при общении текст "жалобщица беспричинно набросилась на него, как собака, сорвавшаяся с привязи возле дверей судьи, и начала лаять" со ссылкой на действующие в украинском языке сравнения, фразеологизмы, пословицы", – цитируют позицию адвоката в материалах дела.

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Адвокат должен выплатить компенсацию

Во время судебного заседания, Бордюк отметил, что именно Триндяк была инициатором конфликта. По словам мужчины, она превысила свои полномочия и унизила его как адвоката. Бордюк также указал, что он подал иск в суд, чтобы получить моральную компенсацию. Сейчас решение по этому делу нет.

Во время заседания Червоноградского районного суда 9 августа судья Андрей Жураковский удовлетворил иск Триндяк частично. Он пришел к выводу, что Бордюк вызвал у помощницы судьи душевные страдания. С адвоката взыскали 10 тысяч гривен моральной компенсации. По украинскому законодательству, это решение еще можно обжаловать в апелляции.