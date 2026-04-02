Бывший спортсмен и пограничник: стало известно имя военного ТЦК, которого убили во Львове
- 2 апреля во Львове убили 52-летнего офицера Олега Авдеева, которому нанесли смертельный удар ножом в шею.
- Олег Авдеев был бывшим спортсменом, участником зимних Олимпийских игр, и служил в Галицко-Франковском ОРТЦК.
Во Львове 2 апреля убили 52-летнего военнослужащего ТЦК: нападавший нанес ему смертельный удар ножом в шею. Впоследствии выяснилось, что убитым был офицер группы рассмотрения и сопровождения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП – Олег Авдеев.
Об этом сообщило издание LVIV.MEDIA.
Кем был Олег Авдеев?
Известно, что старший лейтенант Олег Авдеев родился в апреле 1973 года во Львове: он учился во Львовском университете Франко и закончил факультет международных отношений.
Кроме того, Авдеев был спортсменом. Как сообщают местные телеграм-каналы, он был участником XVIII зимних Олимпийских игр в Нагано 1998 года и XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года.
На обоих соревнованиях в санном спорте вместе с Даниилом Панчеком они заняли 11-е место.
Ранее Олег Авдеев работал начальником группы инспекторов пограничного контроля, также некоторое время он был заместителем начальника мобильной пограничной заставы "Львов".
С ноября 2025 года Авдеев служил офицером мобилизационного отделения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП, а с января перешел в группу рассмотрения и сопровождения административных правонарушений. Отмечается также, что в боевых действиях военный участия не принимал.
Что известно об убийстве во Львове?
По словам правоохранителей, нападение произошло 2 апреля около 14:15: полиция получила сообщение о том, что на улице Патона во Львове во время проведения мероприятий оповещения неизвестный нанес удар ножом в шею военному ТЦК. Спасти мужчину не удалось.
Впоследствии полиция установила местонахождение нападавшего и задержала его. Им оказался львовянин 1991 года рождения – инспектор Львовской таможни.
В Министерстве обороны Украины отреагировали на убийство во Львове и назвали трагедию преступлением против государства. В то же время в ведомстве признали, что система мобилизации требует изменений, и пообещали их внедрить в ближайшее время.