Учит воевать с Москвой, – на российском телевидении "пылает" из-за отдыха Садового с детьми

Российские журналисты сделали сюжет о городском главе Львова Андрее Садовом. Они заявили, что мэр готовит детей к войне с Москвой.

Причиной сюжета стало посещение Садового и его сыновей спортивно-стрелкового тира "СВД Легион". Он расположен в Ивано-Франковской области.

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Российские журналисты сделали сюжет о Садовом

Журналисты телеканала "Россия 24" уверенно заявили, что мэр Львова Андрей Садовый готовит своих сыновей к войне с Москвой.

Мэр Львова показал, как готовит своих детей воевать с Москвой. Чиновник выложил в соцсети большой фотоотчет поездки на стрельбище в Ивано-Франковск, а в комментарии написал, что это хорошая возможность научиться обращаться с оружием и освежить навыки,

– говорится в сюжете.

Ведущая подчеркнула, что, по словам городского главы, умение стрелять важно для каждого украинца, пока рядом есть такой сосед, как Россия.

Смотрите сюжет российского канала о Садовом:

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Садовый ездил с сыновьями в тир

Садовый 5 января обнародовал в фейсбуке пост о поездке вместе с сыновьями в спортивно-стрелковый тир "СВД Легион" в Ивано-Франковской области. Он его посетил в рамках развития территориальной обороны.

"Полезно и эффективно провели время. Наши парни впервые попробовали стрелять и усвоили базовые знания. Пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения, по моему мнению, обязательны для каждого украинца", – отметил Садовый.

Кроме того, мэр призвал всех городских глав максимально поддерживать развитие и функционирование таких стрелково-учебных комплексов.

Смотрите фото из поездки Садового и его сыновей в тир / Фото Андрея Садового

Текст поста Андрея Садового:

В рамках развития территориальной обороны посетили Спортивно-стрелковый тир "СВД Легион" в Ивано-Франковской области. Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием.

Полезно и эффективно провели время. Наши парни впервые попробовали стрелять и усвоили базовые знания. Пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения, по моему мнению, обязательны для каждого украинца.

Призываю всех городских глав максимально поддерживать развитие и функционирование таких стрелково-учебных комплексов. Вместе победим.