Учительница назвала теракт во Львове "народной местью": община обратилась в полицию
- Педагог из Кировоградской области цинично высказалась о теракте во Львове.
- Местные власти обратились в полицию из-за ее высказываний.
В воскресенье, 22 февраля, в центре Львова произошел теракт, из-за чего погибла полицейский Виктория Шпилька. На сообщение о трагической потере в одном из фейсбук-сообществ отреагировала учительница украинского языка и литературы с Кировоградщины.
Женщина цинично назвала теракт "народной местью". Эту тему подняли в местном медиа "Гречка".
Что известно о высказываниях школьной учительницы?
Виктория Сычева учит детей украинскому языку и литературе в Живановском филиале Компанеевского лицея, на Кировоградщине. Личная страница женщины наполнена сообщениями о жизни школы и преподавания.
В то же время она неоднозначно высказалась о теракте во Львове, который унес жизнь молодой патрульной. В сети женщина активно комментировала сообщение, посвященное погибшей Виктории Шпильке.
Сначала педагог "поинтересовалась", надо ли было идти работать в правоохранительные органы и "выбивать людям глаза". На это ответила другая пользовательница, поставив вопрос о том, нужны ли были подозреваемой в теракте российские деньги. Ответ учительницы не заставил себя ждать и вызвал волну возмущения.
А это доказано? И полиция допекла всех без рашистов – теперь будут писать свою ложь о деньгах. О мести народной надо писать!,
– написала Виктория Сычева.
В комментариях под публикацией она подтвердила, что является педагогиней, и подчеркнула, что это ее личная позиция, которую она имеет право выражать свободно.
Комментарии под сообщением о теракте / Скриншот
Директор департамента образования Кировоградской ОГА Эльза Лещенко в своем комментарии для "Гречки" заявила, что инцидент им известен. По ее словам, департамент оперативно связался с администрацией лицея, где работает женщина.
Наше мнение – это позор этой учительнице!,
– сказала Эльза Лещенко.
Кроме того, информацию передали заместителю председателя Компаниевской общины, которая является учредителем заведения. Местные власти уже обратились в полицию по этому поводу.
Что известно о подозреваемых в совершении теракта?
33-летняя женщина, завербована российскими спецслужбами, организовала теракт в центре Львова, действуя по указаниям своего куратора из России.
Она самостоятельно изготовила самодельные взрывные устройства, установила их в мусорных баках на улице Данилишина, а затем дистанционно взорвала, когда на место прибыли полицейские. В ее временном помещении обнаружили доказательства сотрудничества с врагом.
Кроме того, 18-летней жительнице Харькова объявили подозрение за заведомо ложное сообщение полиции. Девушка, которая искала подработку в Telegram, согласилась за 100 долларов передать фейковый вызов о якобы ограблении магазина – именно это и заманило наряд на место взрыва.