Учительница назвала теракт во Львове "народной местью": община обратилась в полицию

В воскресенье, 22 февраля, в центре Львова произошел теракт, из-за чего погибла полицейский Виктория Шпилька. На сообщение о трагической потере в одном из фейсбук-сообществ отреагировала учительница украинского языка и литературы с Кировоградщины.

Женщина цинично назвала теракт "народной местью". Эту тему подняли в местном медиа "Гречка".

Что известно о высказываниях школьной учительницы?

Виктория Сычева учит детей украинскому языку и литературе в Живановском филиале Компанеевского лицея, на Кировоградщине. Личная страница женщины наполнена сообщениями о жизни школы и преподавания.

В то же время она неоднозначно высказалась о теракте во Львове, который унес жизнь молодой патрульной. В сети женщина активно комментировала сообщение, посвященное погибшей Виктории Шпильке.

Сначала педагог "поинтересовалась", надо ли было идти работать в правоохранительные органы и "выбивать людям глаза". На это ответила другая пользовательница, поставив вопрос о том, нужны ли были подозреваемой в теракте российские деньги. Ответ учительницы не заставил себя ждать и вызвал волну возмущения.

А это доказано? И полиция допекла всех без рашистов – теперь будут писать свою ложь о деньгах. О мести народной надо писать!,

– написала Виктория Сычева.

В комментариях под публикацией она подтвердила, что является педагогиней, и подчеркнула, что это ее личная позиция, которую она имеет право выражать свободно.



Директор департамента образования Кировоградской ОГА Эльза Лещенко в своем комментарии для "Гречки" заявила, что инцидент им известен. По ее словам, департамент оперативно связался с администрацией лицея, где работает женщина.

Наше мнение – это позор этой учительнице!,

– сказала Эльза Лещенко.

Кроме того, информацию передали заместителю председателя Компаниевской общины, которая является учредителем заведения. Местные власти уже обратились в полицию по этому поводу.

Что известно о подозреваемых в совершении теракта?