Так быстро в укрытие давно не бежали, – Садовый назвал последствия удара "Кинжалов" по Львову
- 11 февраля во Львове прогремели взрывы из-за удара двух гиперзвуковых ракет "Кинжал", но пострадавших нет благодаря работе украинской ПВО.
- Мэр Львова Андрей Садовый отметил эффективность ПВО, которые сбили ракеты, и призвал к соблюдению правил безопасности и проверки укрытий.
Днем 11 февраля во Львове прозвучало несколько громких взрывов. По сообщениям, по городу ударили две гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Предварительно в городе обошлось без пострадавших, потому что сработала украинская ПВО, Детали удара и последствия 24 Каналу сообщил глава города Львова Андрей Садовый.
Последствия атаки
Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что во время ракетного удара 11 февраля в городе никто не погиб и нет раненых, а повреждения ограничились лишь обломками.
Так быстро мы давно уже все не бежали в укрытие, потому что когда появилась информация, что запущены "Кинжалы", переживания были очень большие, имея опыт уже по другим городам Украины,
– сказал Садовый.
Он отметил работу сил ПВО, которые сбили два "Кинжала".
Ракета Х-47М2 "Кинжал"– это авиационная аэробаллистическая ракета, которую Россия запускает с МиГ-31К, способна разгоняться до сверхзвуковых скоростей более Mach 5, что затрудняет ее перехват традиционными системами ПВО.
В Украине противодействие этой угрозе осуществляется преимущественно с помощью американских комплексов Patriot PAC-3, которые могут поражать высокоскоростные баллистические и аэробаллистические цели. Другие системы, включая советские С-300 и Бук, на практике неэффективны против "Кинжала".
"То, что сегодня наши силы обороны сбили этих два "Кинжала" – это просто титаны. Это молодцы. Большая – большая благодарность, что защитили Украину, защитили Львов. Дай Бог, чтобы так было всегда", – поделился Садовый.
Он также рассказал о работе укрытий в городе и призвал к соблюдению правил безопасности.
У нас в городе есть правило, что все укрытия должны быть открыты всегда, точка,
– подчеркнул мэр.
Он добавил, что частные укрытия, которые были закрыты, будут проверять и проводить профилактические разговоры, подчеркивая, что "это спасает жизни". Мэр напомнил, что во время прошлогодних атак именно открытые укрытия помогли сохранить жизни людей и избежать трагедий.
Заметьте, ракетный удар по Львову Россия нанесла, по оценке авиаэксперта Валерия Романенко, не случайно, а с четкой тактической логикой: враг, вероятно, обнаружил в городе цель, которую решил уничтожить немедленно, не дожидаясь ночи, и для этого выбрал аэробаллистическую ракету "Кинжал", способную преодолевать более тысячи километров без привязки ко времени суток. Львов является важным транспортным и инфраструктурным узлом, именно поэтому город будет оставаться потенциальной целью для атак.
Какова ситуация с энергетикой
Что касается энергоснабжения, Садовый сообщил, что Львов работает по графикам отключений, и большую часть суток находится на генераторах.
Сегодня лучше ситуация, чем та, которая была в начале недели. Люди знают, с какого часа будет свет, и нормально к этому относятся,
– отметил Садовый.
Он подчеркнул, что город функционирует в рабочем режиме, транспорт и медицина работают, и призвал львовян сохранять спокойствие и дисциплину, чтобы обеспечить безопасность и эффективную работу коммунальных служб.
Все, что известно об атаке
- 11 февраля во Львове и Львовской области объявили воздушную тревогу после того, как Вооруженные силы Украины зафиксировали подъем в воздух российских самолетов МиГ-31К, несущих гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал". Около 14.40 жители города слышали работу систем противовоздушной обороны и взрывы в воздухе.
- Две ракеты "Кинжал" двигались в направлении Львова, но были успешно обезврежены системами ПВО. По сообщениям, пока нет подтвержденных данных о поражении инфраструктуры или пострадавших гражданских.
- Контрольные службы продолжают проверять территорию на предмет возможных последствий атаки, но пока информация о серьезных разрушениях или жертвах не поступала.