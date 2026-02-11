Предварительно в городе обошлось без пострадавших, потому что сработала украинская ПВО, Детали удара и последствия 24 Каналу сообщил глава города Львова Андрей Садовый.

Смотрите также Россия била "Кинжалами" по Львову: в Воздушных силах рассказали детали

Последствия атаки

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что во время ракетного удара 11 февраля в городе никто не погиб и нет раненых, а повреждения ограничились лишь обломками.

Так быстро мы давно уже все не бежали в укрытие, потому что когда появилась информация, что запущены "Кинжалы", переживания были очень большие, имея опыт уже по другим городам Украины,

– сказал Садовый.

Он отметил работу сил ПВО, которые сбили два "Кинжала".

Ракета Х-47М2 "Кинжал"– это авиационная аэробаллистическая ракета, которую Россия запускает с МиГ-31К, способна разгоняться до сверхзвуковых скоростей более Mach 5, что затрудняет ее перехват традиционными системами ПВО.

В Украине противодействие этой угрозе осуществляется преимущественно с помощью американских комплексов Patriot PAC-3, которые могут поражать высокоскоростные баллистические и аэробаллистические цели. Другие системы, включая советские С-300 и Бук, на практике неэффективны против "Кинжала".

"То, что сегодня наши силы обороны сбили этих два "Кинжала" – это просто титаны. Это молодцы. Большая – большая благодарность, что защитили Украину, защитили Львов. Дай Бог, чтобы так было всегда", – поделился Садовый.

Он также рассказал о работе укрытий в городе и призвал к соблюдению правил безопасности.

У нас в городе есть правило, что все укрытия должны быть открыты всегда, точка,

– подчеркнул мэр.

Он добавил, что частные укрытия, которые были закрыты, будут проверять и проводить профилактические разговоры, подчеркивая, что "это спасает жизни". Мэр напомнил, что во время прошлогодних атак именно открытые укрытия помогли сохранить жизни людей и избежать трагедий.

Заметьте, ракетный удар по Львову Россия нанесла, по оценке авиаэксперта Валерия Романенко, не случайно, а с четкой тактической логикой: враг, вероятно, обнаружил в городе цель, которую решил уничтожить немедленно, не дожидаясь ночи, и для этого выбрал аэробаллистическую ракету "Кинжал", способную преодолевать более тысячи километров без привязки ко времени суток. Львов является важным транспортным и инфраструктурным узлом, именно поэтому город будет оставаться потенциальной целью для атак.

Какова ситуация с энергетикой

Что касается энергоснабжения, Садовый сообщил, что Львов работает по графикам отключений, и большую часть суток находится на генераторах.

Сегодня лучше ситуация, чем та, которая была в начале недели. Люди знают, с какого часа будет свет, и нормально к этому относятся,

– отметил Садовый.

Он подчеркнул, что город функционирует в рабочем режиме, транспорт и медицина работают, и призвал львовян сохранять спокойствие и дисциплину, чтобы обеспечить безопасность и эффективную работу коммунальных служб.

Все, что известно об атаке