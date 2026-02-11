Российский ракетный удар по Львову днем имеет четкую тактическую логику и не является случайностью. Об этом в комментарии для 24 Канала заявил авиационный эксперт Валерий Романенко, комментируя цели атаки.

Чем ударили и почему?

По словам Романенко, враг, вероятно, обнаружил в городе цель, которую решил уничтожить немедленно, не дожидаясь ночи.

Эксперт отмечает: учитывая расстояние до Львова Россия могла использовать только крылатую или аэробаллистическую ракету.

Поэтому они и ударили аэробаллистической ракетой, у которой дальность более тысячи километров,

– объяснил Романенко.

Он отметил, что для аэробаллистических ракет фактор погоды или времени суток практически не имеет значения. Такие ракеты чрезвычайно сложно перехватывать, а их применение не зависит от условий, которые обычно влияют на работу ПВО.

Львов является чрезвычайно важным узлом, поэтому логично предположить наличие там комплексов Patriot. В то же время Романенко подчеркнул: даже современные системы не способны гарантировать абсолютную защиту.

Он также добавил, что перехват "Кинжалов" возможен, однако не всегда успешный, ведь эти ракеты сложнее для поражения, чем "Искандеры".

Ракета Х-47М2 "Кинжал" – это авиационная аэробаллистическая ракета большой дальности, которую Россия запускает с МиГ-31К и которая разгоняется до Mach 5–10, что делает ее очень сложной для перехвата традиционными системами ПВО.

В Украине основным средством противодействия являются современные зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3, которые способны перехватывать высокоскоростные аэробаллистические цели, и именно они обеспечили первые подтвержденные сбития этих ракет во время ударов по Киеву и другим регионам. Другие системы, в частности советские С-300 или украинские модернизированные Бук и С-125, практически неэффективны против таких ракет из-за их высокой скорости и маневренности.

Дефицит противоракет

Отдельно Романенко обратил внимание на проблему дефицита противоракет. По его словам, для гарантированного сбития аэробаллистической ракеты с вероятностью более 90% необходимо запускать две – три ракеты-перехватчика.

Сейчас мы себе такого позволить не можем, потому что у нас антиракет меньше, чем у россиян ракет,

– подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его оценке, в отдельных случаях украинская ПВО может быть вынуждена экономить боекомплект, принимая сложные решения в условиях ограниченных ресурсов.

Заметим, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат ранее говорил, что проблемы в работе противовоздушной обороны возникли из-за ограниченных возможностей самой системы ПВО. Защита от баллистических ракет сейчас ограничена из-за недостаточного количества систем Patriot, а физически перекрыть всю территорию страны такими комплексами почти невозможно, потому что их мало в разных регионах.

К чему быть готовыми?

Романенко также напомнил о масштабах разрушений в Киеве, отметив, что в некоторых районах последствия обстрелов остаются опасными в течение длительного времени.

Так что нам надо быть готовыми к тому, что по нам будут стрелять системами, которые в день и ночью будут стрелять. Но это не значит, что это будет каждый день и каждую ночь. Иногда будет прилетать,

– подчеркнул Романенко.

Эксперт подчеркнул: это не означает, что удары будут происходить постоянно. Иногда будет прилетать, ведь у врага нет ресурса для непрерывных атак по всем городам.

Стратегическое значение Львова

Отдельно авиаэксперт обратил внимание на стратегическое значение Львова. Россия рассматривает город как критически важный транспортный узел и промышленный центр, а потому он будет оставаться потенциальной целью для ударов.

При этом удары днем могут иметь и дополнительную цель – поражение объектов в момент, когда там находится больше людей. Для баллистических ракет нет разницы, когда бить – днем или ночью, а вот человеческий фактор в дневное время может быть использован врагом сознательно.

Эксперт также отметил, что украинцы психологически по-разному воспринимают воздушные тревоги днем и ночью. По его словам, люди не могут постоянно жить в состоянии напряжения, ведь длительный страх имеет серьезные последствия для психического здоровья.

Именно поэтому задача медиа и государства – не сеять панику, а поддерживать общество в рабочем и стабильном состоянии. Он отметил, что Украина вынуждена в значительной степени полагаться на собственное производство вооружения, поскольку помощь партнеров ограничена, а экономика должна работать непрерывно.

Это война. И мы по россиянам тоже бьем не только ночью,

– резюмировал эксперт.

