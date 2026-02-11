Російський ракетний удар по Львову вдень має чітку тактичну логіку і не є випадковістю. Про це в коментарі для 24 Каналу заявив авіаційний експерт Валерій Романенко, коментуючи цілі атаки.

Деталі "Ніби земля здригнулася": деталі цинічного удару "Кинджалом" по Львову

Чим вдарили і чому?

За словами Романенко, ворог, імовірно, виявив у місті ціль, яку вирішив знищити негайно, не чекаючи ночі.

Експерт зазначає: з огляду на відстань до Львова Росія могла використати лише крилату або аеробалістичну ракету.

Тому вони і вдарили аеробалістичною ракетою, в якої дальність понад тисячу кілометрів,

– пояснив Романенко.

Він наголосив, що для аеробалістичних ракет фактор погоди чи часу доби практично не має значення. Такі ракети надзвичайно складно перехоплювати, а їх застосування не залежить від умов, які зазвичай впливають на роботу ППО.

Львів є надзвичайно важливим вузлом, тому логічно припустити наявність там комплексів Patriot. Водночас Романенко підкреслив: навіть сучасні системи не здатні гарантувати абсолютний захист.

Він також додав, що перехоплення "Кинджалів" можливе, однак не завжди успішне, адже ці ракети складніші для ураження, ніж "Іскандери".

Ракета Х‑47М2 "Кинджал" – це авіаційна аеробалістична ракета великої дальності, яку Росія запускає з МіГ‑31К і яка розганяється до Mach 5–10, що робить її дуже складною для перехоплення традиційними системами ППО.

В Україні основним засобом протидії є сучасні зенітно‑ракетні комплекси Patriot PAC‑3, які здатні перехоплювати високошвидкісні аеробалістичні цілі, і саме вони забезпечили перші підтверджені збиття цих ракет під час ударів по Києву та інших регіонах. Інші системи, зокрема радянські С‑300 або українські модернізовані Бук та С‑125, практично неефективні проти таких ракет через їхню високу швидкість і маневреність.

Дефіцит протиракет

Окремо Романенко звернув увагу на проблему дефіциту протиракет. За його словами, для гарантованого збиття аеробалістичної ракети з імовірністю понад 90% необхідно запускати дві – три ракети-перехоплювачі.

Зараз ми собі такого дозволити не можемо, бо в нас антиракет менше, ніж у росіян ракет,

– наголосив експерт.

Саме тому, за його оцінкою, в окремих випадках українська ППО може бути змушена економити боєкомплект, ухвалюючи складні рішення в умовах обмежених ресурсів.

Зауважимо, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат раніше говорив, що проблеми в роботі протиповітряної оборони виникли через обмежені можливості самої системи ППО. Захист від балістичних ракет зараз обмежений через недостатню кількість систем Patriot, а фізично перекрити всю територію країни такими комплексами майже неможливо, бо їх замало в різних регіонах.

До чого бути готовими?

Романенко також нагадав про масштаби руйнувань у Києві, зазначивши, що в деяких районах наслідки обстрілів залишаються небезпечними протягом тривалого часу.

Так що нам треба бути готовими до того, що по нас будуть стріляти системами, які в день і вночі будуть стріляти. Але це не означає, що це буде кожного дня і кожної ночі. Інколи прилітатиме,

– підкреслив Романенко.

Експерт підкреслив: це не означає, що удари відбуватимуться постійно. Інколи прилітатиме, адже у ворога немає ресурсу для безперервних атак по всіх містах.

Стратегічне значення Львова

Окремо авіаексперт звернув увагу на стратегічне значення Львова. Росія розглядає місто як критично важливий транспортний вузол і промисловий центр, а тому воно залишатиметься потенційною ціллю для ударів.

При цьому удари вдень можуть мати і додаткову ціль – ураження об'єктів у момент, коли там перебуває більше людей. Для балістичних ракет немає різниці, коли бити – вдень чи вночі, а от людський фактор у денний час може бути використаний ворогом свідомо.

Експерт також зауважив, що українці психологічно по-різному сприймають повітряні тривоги вдень і вночі. За його словами, люди не можуть постійно жити в стані напруги, адже тривалий страх має серйозні наслідки для психічного здоров'я.

Саме тому завдання медіа і держави – не сіяти паніку, а підтримувати суспільство в робочому та стабільному стані. Він наголосив, що Україна змушена значною мірою покладатися на власне виробництво озброєння, оскільки допомога партнерів обмежена, а економіка має працювати безперервно.

Це війна. І ми по росіянах теж б'ємо не тільки вночі,

– резюмував експерт.

Що відомо про удар по Львову?