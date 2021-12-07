Угроза вторжения российских войск в Украину стоит как никогда остро, – Садовый
Источник:фейсбук Андрея Садового
Во Львов приехали министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. Они встретились с городским главой Андреем Садовым.
Во время встречи обсудили 2 важные темы. Одной из них была подготовка украинцев к вероятному вторжению российских войск.
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Садовый встретился с Резниковым и Залужным
Городской глава Андрей Садовый рассказал, что во Львове состоялась рабочая встреча с министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Сегодня как никогда остро стоит угроза вторжения российских войск на территорию Украины. Наша армия делает все возможное, чтобы предупредить и быть готовыми достойно ответить на агрессию. Но так же к потенциальной войне должны быть готовы все граждане,
– отметил мэр.
По словам городского главы, каждый украинец должен знать, что может сделать на своем месте в нужное время.
"С 1 января вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления". И мы во Львове готовы быть центром поддержки и базой для получения необходимых навыков для защиты своей семьи и Украины", – добавил Садовый.
Также во время встречи договорились о комплексном подходе к строительству жилья для военных во Львове. Для этого на Рясне-2 есть примерно 16 гектаров. Там совместно с Министерством обороны городские власти планируют начать строительство.
"Рад конструктивному разговору. Сегодня нам удалось зафиксировать важные инициативы для безопасности нашего города и Украины", – подытожил городской глава.
Садовый встретился с Резниковым и Залужным / Фото Андрея Садового
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Текст сообщения Андрея Садового:
Провели рабочую встречу с министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным. На повестке дня 2 важные темы.
Сегодня как никогда остро стоит угроза вторжения российских войск на территорию Украины. Наша армия делает все возможное, чтобы предупредить и быть готовыми достойно ответить на агрессию. Но так же к потенциальной войне должны быть готовы все граждане.
Каждый на своем месте должен знать, что может сделать в нужное время. С 1 января вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления". И мы во Львове готовы быть центром поддержки и базой для получения необходимых навыков для защиты своей семьи и Украины.
Также договорились о комплексном подходе к строительству жилья для военных во Львове. Имеем на Рясне-2 зарезервированные около 16 гектаров. Где совместно с Министерством обороны планируем строительство. Рад конструктивному разговору. Сегодня нам удалось зафиксировать важные инициативы для безопасности нашего города и Украины.