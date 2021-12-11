Угрожал прохожим ножом и саперной лопатой: на Львовщине мужчина напал на полицейских

11 декабря 2021 , 17:47
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Источник:

МВД Украины

Мужчина в городе Червонограде во Львовской области угрожал людям посреди улицы. Когда приехали полицейские, то напал на них.

Оказалось, что 35-летний житель города был пьян. Полиция арестовала злоумышленника.

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Мужчина в Червонограде напал на полицейских

Правоохранители рассказали, что 10 декабря ориентировочно в 20 часов в полицию обратились люди и сообщили, что на улице Святого Владимира в Червонограде неизвестный мужчина, вооруженный ножом и саперной лопаткой:

  • ведет себя неадекватно;
  • нарушает общественный порядок;
  • угрожает окружающим.

Полиция отправилась на место инцидента.

Правоохранители пытались призвать мужчину к порядку, однако тот не реагировал на их законные требования, оказал сопротивление и напал на полицейских с ножом,
– рассказали в ведомстве.

Полиция задержала злоумышленника. Установили, что это 35-летний местный житель.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Если вину мужчины по этой статье докажут, то ему грозят исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы, или тюремное заключение до 3 лет.

Сейчас идет расследование. Суд должен избрать задержанному меру пресечения.

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Автор: Діана Квасневська