На улице Шевченко во Львове снимают брусчатку: что с ней будут делать

Во Львове 20 сентября на ремонт перекрыли еще один участок улицы Шевченко – от улицы Ерошенко до Яцкова. Сейчас специалисты снимают там брусчатку.

Работы на этом участке планируют завершить до конца 2021 года. В целом улица Шевченко сейчас перекрыта от улицы Железнодорожной до Яцкова.

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На участке улицы Шевченко снимают дорожное покрытие

Директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк рассказал, что 20 сентября закрыли еще один небольшой участок улицы Шевченко – от улицы Ерошенко до Яцкова. Следующим будет участок от улицы Яцкова до Бортнянского.

Сейчас прорабатываем возможности качественного объезда для того, чтобы уменьшить неудобства для жильцов и гостей при работе на этом участке. Максимальное количество работ по этой улице планируем закончить в этом году,

– отметил чиновник.

Сейчас там снимают дорожное покрытие и рельсы. Затем участок будут шурфовать, чтобы определить трассы пролегания инженерных сетей. После этого специалисты начнут прокладывать канализацию и водопровод.

"Очень сложный участок по канализации, здесь есть 3 по размерам вида канализационных коллекторов и 4 вида водопроводных. Участок очень сложный, инженерные коммуникации очень сложные, очень густо размещены, очень близко прилегают, приходится работать вручную, лопатами", – добавил Власюк.

По словам чиновника, здесь очень тяжело работать техникой. До улицы Ярослава Мудрого будет 17 ячеек коллектора. Также этот участок является сложным, ведь кроме коммуникаций, здесь есть еще очень большой уклон коллектора.

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Какова судьба брусчатки с улицы Шевченко

По словам Власюка, всю аутентичную брусчатку снимут. Затем ее количество внесут в акты и отвезут на хранение на улицу Пластовую.

"Вся брусчатка, которая снимается, используется или повторно, или передаем бесплатно нашим коммунальным предприятиям для использования на других дорогах", – добавил чиновник.

По его словам, на улице Шевченко, по проекту, замостят большую по размеру брусчатку, чем мозаика, которая здесь была раньше.

В июне 2021 года начался 3 этап реконструкции улицы Шевченко, во время которого отремонтируют участок от улицы Железнодорожной до Ярослава Мудрого. Работы выполняет компания "Онур". Их стоимость составляет 186,6 миллиона гривен.



Схема объезда перекрытого участка / Фото Львовского горсовета