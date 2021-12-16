Улицу Бандеры во Львове наконец-то открывают для проезда
Источник:"Львовавтодор"
Во Львове уже почти завершилась реконструкция улицы Бандеры. Ее полностью откроют для проезда ко Дню святого Николая.
Ремонтные работы по улице Бандеры выполняла подрядная организация ООО "Онур". Общая стоимость реконструкции согласно договору составляет 209,5 миллиона гривен.
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На улице Бандеры возобновляют движение
В 15.00 18 декабря реконструированную улицу Бандеры откроют для проезда транспорта. Также по этой дороге запустят трамвай. Подрядчики уже завершили основные работы.
Как и обещали, к празднику Николая улица Бандеры будет полностью проездной. Напомним, что участок от улицы Городоцкой до улицы Федьковича стал пешеходной зоной, здесь смогут проезжать только трамваи,
– заметил директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк.
В рамках реконструкции на пересечении улиц Бандеры и Чупрынки еще предстоит обустроить подпорную стенку и транспортный хаб. Также специалисты должны завершить благоустройство территории. В частности, на улице Бандеры высадят примерно 80 деревьев.
Коротко о ремонте улицы Бандеры
- В 2020 году ООО "ТрамДорПроект" разработало проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Степана Бандеры.
- По проекту здесь заменили все инженерные сети и обустроили проезжую часть и трамвайные пути посреди улицы.
- Также на Бандеры установили контактную сеть для трамваев и новое уличное освещение.
- По обе стороны дороги создали велополосы, а на отдельных участках – велодорожки.
- На улице появились карманы для скорой помощи, аварийных служб и временной стоянки машин жильцов домов.
- Улица Бандеры стала инклюзивной – тротуары и пешеходные зоны обустроили с условиями для передвижения маломобильных групп населения.
- В общей сложности специалисты отремонтировали всю улицу протяженностью 1,05 километра.