Улицу Бандеры во Львове наконец-то открывают для проезда

Во Львове уже почти завершилась реконструкция улицы Бандеры. Ее полностью откроют для проезда ко Дню святого Николая.

Ремонтные работы по улице Бандеры выполняла подрядная организация ООО "Онур". Общая стоимость реконструкции согласно договору составляет 209,5 миллиона гривен.

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На улице Бандеры возобновляют движение

В 15.00 18 декабря реконструированную улицу Бандеры откроют для проезда транспорта. Также по этой дороге запустят трамвай. Подрядчики уже завершили основные работы.

Как и обещали, к празднику Николая улица Бандеры будет полностью проездной. Напомним, что участок от улицы Городоцкой до улицы Федьковича стал пешеходной зоной, здесь смогут проезжать только трамваи,

– заметил директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк.

В рамках реконструкции на пересечении улиц Бандеры и Чупрынки еще предстоит обустроить подпорную стенку и транспортный хаб. Также специалисты должны завершить благоустройство территории. В частности, на улице Бандеры высадят примерно 80 деревьев.

Коротко о ремонте улицы Бандеры