Умер актер известного львовского театра
В Львове 21 сентября умер актер театра "Воскресение" Владимир Геляс. Сердце художника перестало биться на 58 году жизни.
Кроме театра Геляс также играл в фильмах. Община города выражает свои искренние соболезнования родным и друзьям актера.
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Умер актер театра "Воскресение" Владимир Геляс
Во Львове 21 сентября остановилось сердце актера Львовского академического духовного театра "Воскресение" Владимира Геляса.
Неизменный коллега, партнер, друг... В течение двух десятилетий он был рядом... Играл представления... Радовался, творил, грустил...
– сообщили в театре.
Коллеги отметили, что актер навсегда останется в их памяти, как всегда радостный, импульсивный, добрый человек и партнер по сцене.
"Не хватает слов, чтобы выразить сожаления и соболезнования его семье... детям... жене... Прощай, друг!", – говорится в сообщении театра.
Сейчас причина смерти актера – неизвестна. О времени прощания и чина похорон сообщат позже.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.
Во Львове умер актер Владимир Геляс / Фото театра "Воскресение"
Коротко о Владимире Гелясе
- Владимир Геляс – актер Львовского театра "Воскресение".
- Он родился 31 января 1963 года.
- Кроме многих театральных ролей, актер также сыграл в нескольких фильмах. В частности, в словацко-украинском фильме "Граница" и "Благородные бродяги".
Текст сообщения Львовского академического духовного театра "Воскресение":
21 сентября 2021 года отошел от нас Володя Геляс... Неизменный коллега, партнер, друг... В течение двух десятилетий он был рядом... Играл представления... Радовался, творил, грустил... Он останется в нашей памяти, как всегда радостный, импульсивный и добрый человек... партнер по сцене... Не хватает слов, чтобы выразить сожаления и соболезнования его семье... детям... жене... Прощай, друг... Господь примет тебя в свои объятия и утешит... и успокоит!