Умер львовский предприниматель и бывший нардеп Лев Пидлисецкий
10 августа 2021 , 10:25Читати новину українською
Источник:фейсбук Андрея Садового
После продолжительной болезни на 45-м году жизни скончался Лев Пидлисецкий. Он был львовским политиком и предпринимателем, а также бывшим народным депутатом.
О смерти Пидлисецкого в сети сообщил городской глава Львова Андрей Садовый. Жизнь мужчины оборвалась 10 августа.
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Умер Лев Пидлисецкий
С грустью сообщаю, что скончался Лев Пидлисецкий, мой товарищ, коллега и побратим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память,
– написал Садовый.
Пидлисецкий умер на 45-м году жизни после продолжительной болезни.
Краткая биография Пидлисецкого
- Родился Лев Пидлисецкий 29 мая 1977 года во Львове. Окончил Львовский физико-математический лицей, а затем университет "Львовская политехника" по специальности "Финансы".
- В свое время возглавлял энергетические предприятия – "Галэнергостройпром" и "Югозападэлектросетьстрой", входил в наблюдательный совет "Укрэнерго".
- В 2009 году инициировал и ввел экскурсионные туры на "Чудо-бусе".
- Был инициатором создания и президентом Львовского туристического альянса в 2013 году.
- В 2014 году прошел в Верховную Раду 8-го созыва, был членом парламентской фракции "Объединение "Самопомич".
- У Пидлисецкого остались жена и 3 дочери.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Льва Пидлисецкого!