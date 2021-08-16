Умер известный археолог из Львова Василий Опрыск

На 72-м году жизни скончался львовский археолог Василий Опрыск. Он был научным сотрудником Института украиноведения имени Крипякевича. Мужчина продолжительное время боролся с тяжелой болезнью.

Василий Опрыск умер 14 августа. Археолог работал в Институте украиноведения Крипякевича НАН Украины около 47 лет.

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Выражают соболезнования

Василий Опрыск умер из-за тяжелой болезни. Какая это именно болезнь и сколько боролся с ней археолог, не сообщается. Сотрудники Института выражают свои соболезнования родным и близким мужчины.

Заупокойное богослужение состоялось 15 августа в 18:00 в часовне на Пекарской. Когда будут похороны, еще не сообщили.